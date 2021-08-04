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Шмигаль анонсував випуск іпотечних облігацій на 20 млрд гривень

Кабмін затвердив умови іпотеки і лізингу від Укрфінжитла.

Шмигаль анонсував випуск іпотечних облігацій на 20 млрд гривень
Денис Шмигаль
Фото: www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу анонсував випуск держоблігацій у розмірі 20 млрд грн для фінансування іпотечних програм.

Про це повідомляється на сайті уряду.

За його словами, уряд готує різні інструменти, щоб розширити можливості отримання доступного житла.

"Зокрема, планується випуск державних облігацій в розмірі 20 млрд грн для того, аби значна більша кількість людей змогла скористатись іпотечними програмами. Сьогодні затвердимо умови, за якими Українська фінансова житлова компанія буде надавати іпотечні кредити та фінансовий лізинг, будуть визначені критерії та перелік громадян, які зможуть скористатись цими програмами", - заявив Шмигаль.

Він також сказав, що запущеною на початку 2021 року програмою "Доступна іпотека 7%" поки що скористалися 648 родин, загальний об’єм кредитування становив 550 млн грн.

Нагадаємо, що 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував державну програму іпотеки, а Кабінет Міністрів поставив собі за мету знизити ставки по іпотеці до 5–7% річних. 

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