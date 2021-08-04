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Уряд звільнив Антона Геращенка з посади заступника голови МВС

За даними ЗМІ, Геращенка звільнили за власним бажанням.

Уряд звільнив Антона Геращенка з посади заступника голови МВС
Фото: mvs.gov.ua

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За даними ЗМІ, Геращенка звільнили за власним бажанням.

Водночас уряд призначив двох заступників міністра внутрішніх справ - Мері Акопян та Богдана Драп’ятого.

Антона Геращенка призначили на посаду заступника голови Міністерства внутрішніх справ України у вересні 2019 року. Він відповідав за координацію законодавчого забезпечення діяльності МВС, взаємодію з Верховною Радою, Громадською радою при МВС, зв'язок із засобами масової інформації.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада прийняла відставку Арсена Авакова. Відомо, що він подав заяву після прохання президента Володимира Зеленського.

Новим міністром став представник "Слуги народу" Денис Монастирський.

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