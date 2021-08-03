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"Європейська Солідарність" вимагає від правоохоронців швидкого і неупередженого розслідування смерті Шишова

У партії не виключають, що Шишов міг бути об’єктом полювання білоруського КДБ.

"Європейська Солідарність" вимагає від правоохоронців швидкого і неупередженого розслідування смерті Шишова
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вимагає від українських правоохоронців детального, швидкого, професійного і неупередженого розслідування трагедії, що сталася з главою Білоруського домуВ італієм Шишовим, якого знайдено повішеним в Києві. Про це йдеться у заяві партії.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Віталій Шишов допомагав білоруським опозиціонерам та боровся з режимом Лукашенка. Не можна виключати, що він міг бути об’єктом полювання білоруського КДБ.

Ми вимагаємо від української влади, яка здала білоруським спецслужбам вагнерівців, яка причетна до викрадення Чауса на території дружньої Молдови, розслідування, в першу чергу на предмет того, чи не могли бути причетні до цієї трагедії спецслужби іншої країни. Замість того, щоб дбати про безпеку держави, безпеку громадян, влада використовує спецслужби для викрадення людей та боротьби з опозицією", - говориться у заяві.

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