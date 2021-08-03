У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
ГоловнаПолітика

Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП

Україна отримала шанс на реформу судової системи.

Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП
Фото: mintrans.news

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Про це повідомляється у картках відповідних законопроєктів.

Мова йде, зокрема, про законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зеленський ветував його 8 липня, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись з пропозиціями президента.

Другий законопроєкт №5068 стосується очищення Вищої ради правосуддя. Буде створено етичну комісію з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.

Пов'язаний з ним законопроєкт №5069 встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.

Нагадаємо, що ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

На минулому тижні Зеленський заявив, що Україна виконала умови для отримання другого траншу в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також