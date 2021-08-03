Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав три закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Про це повідомляється у картках відповідних законопроєктів.

Мова йде, зокрема, про законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зеленський ветував його 8 липня, але 13 липня депутати повторно проголосували за нього, погодившись з пропозиціями президента.

Другий законопроєкт №5068 стосується очищення Вищої ради правосуддя. Буде створено етичну комісію з міжнародними експертами, яка перевірятиме доброчесність членів ВРП.

Пов'язаний з ним законопроєкт №5069 встановлює адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, що сприятиме ефективній реалізації його повноважень.

Нагадаємо, що ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.

На минулому тижні Зеленський заявив, що Україна виконала умови для отримання другого траншу в рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду.