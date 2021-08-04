Зеленський доручив СБУ і МВС забезпечити захист іммігрантів з Білорусі

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та Міністерству внутрішніх справ надати захист іммігрантам з Білорусі, які його потребують.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв’язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", - сказав Зеленський.

Офіс президента повідомив, що перелік таких громадян Білорусі уже визначено. Почалась робота з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території України, охорони.

Це рішення ухвалене у зв’язку з отриманням правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також через трагічну загибель Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві.

Національна поліція не виключає, що його було вбито, а злочин замасковано під самогубство.

Зеленський очікує розслідування обставин загибелі Шишова та регулярного інформування поліцією щодо прогресу слідчих у цій справі.

Нагадаємо, що у зв'язку з репресіями в Білорусі, що активізувалися у 2020 році на фоні виборів президента, з Білорусі почали масово виїжджати представники опозиції та інші громадяни, які відчувають небезпеку від режиму Олександра Лукашенка. Частина з них опинилась в Україні.