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У Мінську почали судити опозиціонерів Колесникову і Знака, їм загрожує до 12 років

Справа розглядається в закритому режимі.

У Мінську почали судити опозиціонерів Колесникову і Знака, їм загрожує до 12 років
Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Мінський обласний суд почав розглядати обвинувальний акт проти білоруських опозиціонерів, членів основного складу Координаційної ради Марії Колесникової та Максима Знака.

Як повідомляє Радіо Свобода, справа розглядається в закритому режимі, на засідання не пустили навіть родичів обвинувачених.

Колесникова очолювала штаб кандидата в президента Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів у 2020 році. Потім входила в президію Координаційної ради, створеної для забезпечення передачі влади.

Її затримали 7 вересня 2020 року. Через два дні було затримано адвоката Максима Знака, який також працював у штабі Бабарика.

Їм інкримінують заклики до дій проти національної безпеки (частина 3 статті 361 Кримінального кодексу Білорусі), змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357) і створення екстремістського формування і керівництво ним (ч. 1 ст. 361-1). 

У коментарі "Дождю" незадовго до суду Колесникова назвала обвинувачення абсурдним. "Нам з Максимом Знаком загрожує до 12 років за те, чого ми не робили - це свідчення правового свавілля поліцейської держави", - сказала вона.

Нагадаємо, що Віктор Бабарико отримав 14 років позбавлення волі.

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