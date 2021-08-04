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Ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину

Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко, заявили, що залишаться в Німеччині.

Ще двоє білоруських спортсменів вирішили не повертатися на батьківщину
Яна Максимова
Фото: instagram.com/_maksimava_yana

Білоруська спортсменка Яна Максимова, яка виступає в багатоборстві та її чоловік, легкоатлет Андрій Кравченко, вирішили не повертатися на батьківщину після ситуації, що сталася з бігункою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це Максимова, яка зараз перебуває з родиною у Німеччині, повідомила в Instagtam.

"Довго думаючи і розмірковуючи ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу але й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких, ми обов'язково переможемо", - написала вона.

"Дуже сподіваюся що моя спортивна кар'єра продовжитися і в мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор", - додала спортсменка.

Як пише Deutsche Welle, рішення не повертатися прийняв її чоловік - Андрій Кравченко. Він був одним з більш ніж 400 спортсменів, які підписали в серпні 2020 року відкритого листа, в якому засуджувалися численні факти фальсифікації результатів президентських виборів і насильство силовиків щодо мирно протестуючих громадян. Незабаром після цього Кравченко був відрахований зі збірної Білорусі.

Максимова наголосила, що сподівається виступити під біло-червоно-білим прапором.

"У Німеччині зараз можу дихати на повні груди, добре спати. Дуже хочу повернути ту енергію, якої мені не вистачило на змаганнях для гарного виступу і попадання в Токіо на ОІ... А ще я дуже сподіваюся, що дочекаюся того часу, коли поїду виступати під біло -Червоні-білим прапором ", - наводить слова Максимової Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС). 

Нагадаємо, раніше білоруська легкоатлетка Христина Тимановська поширила відеозвернення до Міжнародного олімпійського комітету, у якому заявила, що її намагаються насильно вивезти з Токіо. За повідомленнями ЗМІ, представники білоруської делегації доправили її в аеропорт японської столиці для відправлення на батьківщину, проте там вона звернулася по захист до поліції.

Пізніше представник МОК Марк Адамс повідомив, що Тимановська провела ніч проти понеділка у готелі токійського аеропорту, де перебувала "в безпеці та під захистом".

Японська преса писала, що спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Вона запросила у Польщі політичного притулку. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що польська влада видала Тимановській гуманітарну візу. Наразі, за даними ЗМІ, у ніч на 4 серпня спортсменка вилетіла до Відня.

Також пізніше стало відомо, що чоловік Тимановської емігрував в Україну.

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