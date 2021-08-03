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Чоловік опальної білоруської спортсменки Тимановської емігрував в Україну

Зданевич пояснив своє рішення покинути Білорусь на тлі скандалу на ОІ-2020.

Чоловік опальної білоруської спортсменки Тимановської емігрував в Україну
Фото: championat.com

Арсеній Зданевич, чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, розповів, чому вирішив покинути Білорусь на тлі скандальної ситуації з його дружиною на Олімпійських іграх-2020.

"Я дізнався про те, що сталося, від дружини. Після цього побачив її історію в інстаграмі. Потім почалася вся ця ситуація. Інформацію моментально підхопили ЗМІ Білорусі та почали транслювати на всю країну. Зараз було прийнято рішення виїхати з країни конкретно мені, а Христині - йти в посольство і просити допомоги", - наводить слова Зданевич championat.com.

"Ніхто зі мною не зв'язувався з керівництва країни. Виїхати - моє рішення. На цей момент перебуваю на території України. Зустрінемося тут. Тут у нас є знайомі, які на перших порах можуть допомогти, поки я не зможу приїхати до дружини", - зазначив Зданевич.

Тимановська мала виступити на Іграх у Токіо на дистанції 100 і 200 метрів. Уже в Японії бігунка була включена до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, тому що не спеціалізується на цій дистанції. У результаті цієї війни її спробували вивезти на батьківщину, відкликавши заявку на участь в Іграх.

Нагадаємо, Тимановська прийняла пропозицію Міністерства закордонних справ Польщі про міжнародну допомогу і вчора отримала польську візу.

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