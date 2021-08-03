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У Великобританії повідомляють про можливе захоплення танкеру біля берегів ОАЕ

Інцидент стався приблизно в 111 км від емірату Фуджейра. Йому присвоєно категорію "можливий угон судна". 

У Великобританії повідомляють про можливе захоплення танкеру біля берегів ОАЕ
Танкер Golden Brilliant
Фото: Marinetraffic

Невідомі, ймовірно, викрали танкер біля узбережжя ОАЕ. Відповідну заяву поширила Морська організація торгівлі Сполученого Королівства, передає ”Інтерфакс-Україна”.

Інцидент стався приблизно в 111 км від емірату Фуджейра. Йому присвоєно категорію "можливий угон судна". 

У заяві Морської організації торгівлі Сполученого Королівства зазначається, що наразі не йдеться про атаку піратів.

Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії заявило, що відстежує інцидент, до якого залучено принаймні одне судно, що перетинає Оманську затоку між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Іраном.

"Ми терміново розслідуємо інцидент на судні біля узбережжя ОАЕ", - сказав представник міністерства виданню Newsweek.

Разом з тим повідомляється, що ряд суден, якізнаходяться поблизу від місця події, перебувають у статусі “Не знаходяться під командуванням”. Це означає, що команда не могла керувати судном, часто через виняткові обставини.

Серед цих суден - нафтоналивні танкери Golden Brilliant під прапором Гонконгу і Front Crown під прапором Маршаллових островів. В безпосередній близькості перебуває також інший танкер - Maersk Messina під прапором Сінгапуру. Також неподалік знаходився танкер з асфальтовим покриттям Princess Asphalt під прапором Панами.

Нагадаємо, 29 липня в Індійському океані було здійснено атаку на танкер MT Mercer Street, що експлуатується ізраїльською компанією. В результаті нападу з безпілотниками загинули два члени екіпажу – громадяни Румунії та Великобританії.

На тлі скандалу довкола атаки Великобританія викликала іранського посла. Іран пішов на аналогічний крок. 

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