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Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну

Причини заборони невідомі.

Співзасновнику Білоруського дому, керівника якого знайшли мертвим у Києві, заборонили в'їзд в Україну
Фото: Суспільне

Громадська організація "Білоруський дім в Україні" заявила, що Україна заборонила в'їзд громадянину Білорусі Родіону Батуліну. Він був співзасновником цієї організації та заступником Віталія Шишова, знайденого мертвим у Києві.

Про це повідомляється в телеграм-каналі БДУ.

"Сьогодні вранці на прикордонному пункті "Устилуг" заступника голови БДУ Родіона Батуліна повідомили про заборону на в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Підстави заборони прикордонникам не відомі. Посилаються на "секретність" СБУ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)
Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

На сайті БДУ зазначається, що це неприбуткова громадська організація, створена для допомоги білорусам і всім постраждалим від режиму Олександра Лукашенка, зокрема, у пошуку житла та легалізації в Україні.

Батуліна вважають повʼязаним із Сергієм "Боцманом" Коротких, який у 2014 році отримав українське громадянство за участь у війні проти російських окупантів.

У 2019 році Батулін був учасником сутички з охороною Петра Порошенка, що сталася біля ДБР.

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