"Укравтодор" підписав багатомільярдний контракт на будівництво нового мосту через Дніпро

"Укравтодор" в понеділок підписав контракт з турецькою компанією Doğuş İnşaat, яка проєктуватиме і будуватиме новий міст через Дніпро в Кременчуці. Вартість робіт становить 11,248 млрд гривень.

З боку "Укравтодору" договір підписав начальник Служби автомобільних доріг в Полтавській області Іван Краповницький, від Doğuş - виконавчий директор Толга Аккас.

Як повідомляє пресслужба "Укравтодору", новий міст буде побудовано поруч з Крюківськім мостом, який звели ще у 1872 році. Ця переправа перебуває в аварійному стані, і її руйнування загрожує Центральній Україні транспортним колапсом.

Через новий міст проходитимуть дві дороги дороги державного значення: М-22 Полтава – Олександрія та Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя.

Згідно з ТЕО, новий міст буде вантовим і матиме 4 смуги руху, по дві в кожному напрямку. На правому березі Дніпра він сполучатиметься з дорогою Н-08, на лівому — з нинішньою вуличною мережею Кременчука. У цих точках передбачено будівництво транспортних розв’язок на різних рівнях.

На тендер з будівництва мосту прийшли дві турецькі компанії - Doğuş і Onur. Переможець запропонував виконати роботи на 650 млн дешевше, ніж конкурент.

Це буде третій міст через Дніпро, які знаходяться на стадії будівництва. Два інших будують в Києві та Запоріжжі.