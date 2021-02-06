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Росія відновила прокладання труб "Північного потоку - 2"

Баржа "Фортуна" приступила до роботи.

Росія відновила прокладання труб "Північного потоку - 2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Росія в суботу, 6 лютого, відновила прокладання труб для газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомила компанія Nord Stream 2 AG, пише "Інтерфакс".

"Судно-трубоукладач "Фортуна", 24 січня почало роботи з відновлення будівництва газопроводу "Північний потік - 2", успішно провело морські випробування і сьогодні приступило до трубоукладки в водах Данії. Всі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами. Більш детальну інформацію про будівництво і наші подальші плани ми повідомимо додатково", - йдеться в коментарі оператора будівництва.

Агентство вказує, що баржа "Фортуна" має завершити роботи в датських водах орієнтовно до кінця травня, а потім перейде до укладання труб в водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня. Розрахункова швидкість укладання труб "Фортуни" - 0,4 км на добу, на швидкість будівництва можуть впливати погода і технічні умови.

Прокладка "Північного потоку - 2" в водах Данії зупинилася 21 грудня 2019 року після введення американських санкцій проти компаній, які надають послуги з будівництва цього газопроводу.

Іноземні підрядники після цього вийшли з проєкту, і "Газпром" був змушений добудовувати газопровід власними силами. У грудні 2020 року "Фортуна" побудувала 2,6 км труби в винятковій зоні Німеччини.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" буде складатися з двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік. Він веде від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Газогін готовий на 94%.

Німеччина неоднократно заявляла, що газопровід треба добудувати, але останнім часом в країні почали обговорювати механізм, який дозволятиме зупиняти поставки газу, якщо Росія використовуватиме трубу проти України.

Контракт на транзит російського газу через Україну діє до кінця 2024 року. Гарантований об'єм прокачування - 65 млрд кубометрів у 2020 році і по 40 млрд кубометрів у 2021-2024 роках.

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