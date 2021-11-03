Господарський суд Києва не застосував "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку

Цей закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди.

Господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації ПриватБанку, що прямо суперечить "банківському" закону.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Так, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти 1 листопада задовольнила позов ТОВ "Реватіс", яке позивалося до ПриватБанку, Міністерства фінансів, ФГВФО, НБУ та КМУ.

"Реватіс" просив визнати недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) під час націоналізації Приватбанку у 2016 році.

В банку заявили, що суд проігнорував імперативні приписи “антиколомойського” закону №590-ІХ". Цей закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

У банку наголосили, що суд зобов'язаний був закрити провадження у справі.