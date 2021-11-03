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Господарський суд Києва не застосував "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку

Цей закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди.

Господарський суд Києва не застосував "антиколомойський" закон у справі ПриватБанку
Фото: Макс Требухов

Господарський суд Києва ухвалив рішення за справою щодо націоналізації ПриватБанку, що прямо суперечить "банківському" закону.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

Так, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти 1 листопада задовольнила позов ТОВ "Реватіс", яке позивалося до ПриватБанку, Міністерства фінансів, ФГВФО, НБУ та КМУ.

"Реватіс" просив визнати недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура bail-in) під час націоналізації Приватбанку у 2016 році.

В банку заявили, що суд проігнорував імперативні приписи “антиколомойського” закону №590-ІХ". Цей закон передбачає право колишніх акціонерів банків на компенсацію заподіяної шкоди, але унеможливлює визнання недійсними договорів, укладених в процесі виведення банку із ринку.

У банку наголосили, що суд зобов'язаний був закрити провадження у справі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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