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Коломойський купив фабрику в американському Гарварді і дав їй занепасти, - Politico

Фабрика у Гарварді - лише ланка у масштабній схемі з відмивання вкрадених у "ПриватБанку" грошей.

Коломойський купив фабрику в американському Гарварді і дав їй занепасти, - Politico
Фото: Espreso.tv

Придбання занепалої фабрики в невеликому американському місті Гарвард, штат Іллінойс, могло бути частиною розгалуженої мережі, через яку український олігарх Ігор Коломойський відмивав вкрадені у "ПриватБанку" сотні мільйонів доларів.

Про це з посиланням на висновки американської прокуратури пише видання Politico.

"Історія Гарварда свідчить, що слабкі закони США щодо підставних компаній і покупок нерухомості, на додаток до більш широкої відсутності регулюючого нагляду, можуть поставити центр Америки під приціл еліти, такої як Коломойський. Це реальність глобальної корупції, з якою законодавці США тільки починають боротися: оскільки відмивачі грошей і незаконні фінансисти ховають свої гроші на Середньому Заході Америки, вони стали частиною історії занепаду маленьких містечок Америки", - стверджує автор статті.

Наприкінці 90-их компанія Motorola звела у місті величезну будівлю площею у майже 140 тисяч квадратних метрів для виробництва телефонів. Проте бізнес-модель компанії погоріла, і збудована фабрика втратила своє призначення.

У 2008 році інвестор Хаїм Шоше, який представляв фірму Optima International, запропонував за порожню будівлю майже 17 млн доларів. Ця ціна була майже у шість разів меншою за інвестиції Motorola, але місцеві погодилися.

За п’ять років на фабриці не було створено жодного робочого місця, не сплачувався податок на нерухомість. Через це місцевий бюджет втратив сотні тисяч доларів. Через більш ніж півмільйонний борг за електроенергію на фабриці відключили електрику. Будівля почала руйнуватися, почала виходити з ладу система протидії пожежам.

Як розповів журналістам мер містаМайкл Келлі, у будівлі тече дах, а все механічне обладнання необхідно замінити.

Експерти припускають, що будівлю доведеться знести, а це може коштувати від трьох до п’яти річних бюджетів міста. І це для Гарварда стане фінансовою катастрофою.

Американські прокурори вважають, що компанія, яку представляв інвестор Хаїм Шоше, насправді пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським. Фірма Optima International була частиною мережі компаній, яку американський Департамент юстиції називає "Родина Optima".

За теорією прокурорів, мережу спеціально створили для приховування і відмивання у США коштів, які були виведені з "ПриватБанку". Завод у Гарварді - лише ланка у масштабній схемі, яку використовувала команда Коломойського, вважають американці.

Ще в квітні американське видання Pittsburgh Post-Gazette опублікувало розслідування, в якому стверджується, що Коломойський купив 13 сталеливарних заводів у США за виведені з ПриватБанку гроші. Згодом частину заводів закрили.

За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, в яких зазнавали травм робітники. Значні порушення було зафіксовано й стосовно дотримання екологічних норм.

У серпні повідомляли, що у штаті Огайо згорів металургійний завод, який нібито належав Коломойському. Зазначалося, що пожежа спалахнула через два дні після того, як Генеральна прокуратура штату взялася за масштабну екологічну катастрофу через витік у річку небезпечних відходів із заводу. В будівлі було відключено електрику і пожежні гідранти. Поліція заявила, що ймовірною причиною пожежі став навмисний підпал.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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