У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
У Кривому Розі знайдено мертвим рідного брата загиблого мера Костянтина Павлова
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
Стала відома планована дата поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в супертяжах
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Разумков заявив, що законопроєкт про олігархів має підписувати він, Стефанчук заперечує (оновлено)
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
Ексдержсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
ГоловнаЕкономікаБізнес

У Житомирі знесли фабрику, де понад 80 років виготовляли шкарпетки

Власником приміщень став "Епіцентр".

У Житомирі знесли частину панчішної фабрики, де впродовж більш ніж 80 років виготовляли шкарпетки.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

"У березні 2021 року у місті з’явилися чутки, що фабрику планують продати, які згодом підтвердилися. Тоді на фабриці пояснили, що приміщення та підприємство продають окремо", - сказано в повідомленні.

Наразі підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики по вулиці Жуйка. На вже колишній території панчішної фабрики розпочалися демонтажні роботи. Станом на 18 жовтня на території залишилася адмінбудівля та головний цех, а на місці допоміжних цехів - пустир.

Новим власником приміщень стало ТОВ "Епіцентр К".

Що побудують на місці панчішної фабрики, журналістам наразі не вдалося дізнатися.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також