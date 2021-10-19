У Житомирі знесли частину панчішної фабрики, де впродовж більш ніж 80 років виготовляли шкарпетки.

Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

"У березні 2021 року у місті з’явилися чутки, що фабрику планують продати, які згодом підтвердилися. Тоді на фабриці пояснили, що приміщення та підприємство продають окремо", - сказано в повідомленні.

Наразі підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики по вулиці Жуйка. На вже колишній території панчішної фабрики розпочалися демонтажні роботи. Станом на 18 жовтня на території залишилася адмінбудівля та головний цех, а на місці допоміжних цехів - пустир.

Новим власником приміщень стало ТОВ "Епіцентр К".

Що побудують на місці панчішної фабрики, журналістам наразі не вдалося дізнатися.