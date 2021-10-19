На під’їзді до заповідника Асканія Нова відремонтували трасу

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтовано дорогу на під’їзді до біосферного заповідника Асканія-Нова, що є частиною траси Р-47 Херсон - Нова Каховка - Генічеськ, км 0+000 - км 22+300. Про це повідомила Херсонська ОДА.

Ремонтом було охоплено ділянку протяжністю 22,3 км.

Підрядна компанія виконала на дорозі холодне фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, стабілізувала ґрунтову основу земляного полотна із застосуванням геотекстильного матеріалу, ліквідувала просідання покриття.

Також підрядники облаштували вирівнюючий шар основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші ЩПС-20, обробленої цементом, середньою товщиною 15 см, а також вирівнюючий шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 10 см. Крім цього, дорожники уклали 5-сантиметровий верхній шар покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші ЩМА-15.



Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що за програми «Велике будівництво» планується відновити та побудувати 6500 км автодоріг до кінця цього року.