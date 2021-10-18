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Помилки в деклараціях про доходи не будуть причиною донарахування податків, - керівник податкової Олейніков

Податкова пропонуватиме виправити помилки, інакше декларацію не приймуть.

Помилки в деклараціях про доходи не будуть причиною донарахування податків, - керівник податкової Олейніков
Фото: Державна податкова служба України

У разі виявлення помилок у деклараціях про доходи громадянам не будуть донараховувати податки, а запропонують їх виправити.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua повідомив керівник Державної податкової служби України Євген Олейніков.

"У багатьох виникає запитання, що буде, коли він задекларує, допустить якусь помилку і фактично отримає запрошення на перевірку. Ні. Такої процедури не існує. Якщо ми виявляємо в декларації помилку, ми пропонуємо її виправити. Якщо платник відмовляється це робити, то ми просто вважаємо декларацію не прийнятою. Все. Інших наслідків не існує. Тобто ми не ідемо з додатковими перевірками. Ми не донараховуємо податки", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні почалася податкова амністія. Вона дозволяє громадянам легалізувати сірі доходи, не вказуючи джерела походження грошей та активів.

Податкова амністія триватиме рік. Після цього ДПС за замовчуванням вважатиме, що в такої людини є 400 тис. грн, квартири загальною площею до 120 кв. м або будинки - до 240 кв. м, земельна ділянка в межах безоплатної приватизації, а також один автомобіль вартістю 400 тис. гривень. З них податок сплачувати не потрібно.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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