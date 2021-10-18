​Податкова не розкриватиме таємницю декларацій громадян на запити інших структур, - голова ДПС

Інформація щодо статків, яку вказали громадяни в своїх податкових деклараціях, може бути розкритою тільки за рішенням суду або на прохання самих громадян.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua повідомив керівник Державної податкової служби Євген Олейніков.

"Чи не буде ця інформація передаватися правоохоронним органам? Тут питання однозначне. Ні. Податковий кодекс чітко захищає таємницю інформації про платника податків, яка є в податковій службі. Він взагалі захищає, а щодо нульової декларації зокрема", - сказав він.

Керівник податкової додав, що цю інформацію його служба буде розкривати тільки у двох випадках, передбачених законом.

"Інформація про платника податків може розкриватися у двох випадках - або він сам надав на це свою письмову згоду, або у вас є рішення суду, в якому написано, що вона має бути розкрита. Тільки ці випадки, а не суцільні запити, коли дайте нам усе про всіх і все, що у вас є", - наголосив Олейніков.

При цьому він додав, що такі запити з вимогами надати інформацію надходять доволі часто і навіть є причиною конфліктів ДПС з іншими службами. "До речі, можу сказати, що це була одна з причин нашого конфлікту з ДФС (Державної фіскальної служби, - LB.ua). І навіть з певними колегами з інших правоохоронних органів. І навіть доходило до складання адмінпротоколів. Але ми в суді відстояли свою позицію", - сказав він.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні почалася податкова амністія. Вона дозволяє громадянам легалізувати сірі доходи, не вказуючи джерела походження грошей та активів.

Податкова амністія триватиме рік. Після цього ДПС за замовчуванням вважатиме, що в такої людини є: 400 тис. грн, квартири загальною площею до 120 кв. м або будинки - до 240 кв. м, земельна ділянка в межах безоплатної приватизації, а також один автомобіль вартістю 400 тис. гривень. З них податок сплачувати не потрібно.

Міністерство фінансів вже почало розробляти законопроєкт про непрямі методи оцінювання доходів громадян. Тому, якщо витрати громадянина будуть перевищувати задекларовані активи (чи активи за умовчуванням), податкові органи зможуть донарахувати податок з доходів на різницю.

Подати декларацію можна в електронному кабінеті платника податків на сайті ДПС. До подання одноразової декларації платник має покласти гроші на спеціальний рахунок в банку. У чиновників, депутатів, держслужбовців немає права на податкову амністію.