В Ужгородському районі повністю відновили міжнародну трасу М-25

Підрядник під час ремонту провів посилення основи, регенерацію дорожнього покриття, а також уклав два шари асфальтобетону.

У Закарпатській області в ході реалізації програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершилося відновлення дороги М-25 Соломоново - Чоп - Велика Добронь - Косино (пункт пропуску) - Яноші в межах Ужгородського району.

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, продемонструвавши також фото до та після ремонту.

«Раніше від Соломонова до Великої Доброні було чимало ям і вибоїн, що спричиняли дискомфорт для водіїв, впливали на стан автомобілів, створювали небезпечні аварійні ситуації, ускладнювали пересування між населеними пунктами та псували привабливість нашого краю», - написав очільник області після закінчення ремонту.

За даними ОДА, на всій протяжності маршруту підрядник під час ремонту провів посилення основи, регенерацію дорожнього покриття, а також уклав два шари асфальтобетону. Всі супутні роботи також були проведені в повному обсязі.

На цьому відновлення траси М-25 не завершилося. Наразі ремонт триває вже у Берегівському районі.

Нагадаємо, всього в ході «Великого будівництва» Володимира Зеленського в 2021 році планується побудувати і відремонтувати 4500 км доріг державного значення та 2000 км - місцевого.