Вартість біткойна вперше з квітня перевищила $60 тисяч

У п'ятницю, 15 жовтня, вартість біткойна в ході торгової сесії перевищила 60 тисяч доларів. Це сталося вперше з 18 квітня 2021 року.

Про це свідчать дані електронної криптовалютної біржі Coindesk.

Вартість біткойна росте на фоні очікування, що Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) затвердить перші біржові фонди (ETF) на основі біткойн-ф'ючерсів, що значно просуне цю криптовалюту в мейнстрім світового фінансового ринку.

Агентство Bloomberg повідомило, що це може статися уже на наступному тижні.

Нагадаємо, що у квітні на піку зростання біткойн коштував майже 65 тисяч доларів, а літом через численні заборони в Китаї його курс падав навіть нижче 30 тисяч доларів.