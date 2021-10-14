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В Україні через відсутність палива простоюють 20 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ

Ще 10 енергоблоків ТЕС подали заявки на аварійний ремонт.

В Україні через відсутність палива простоюють 20 енергоблоків теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей.

Про це пише biz.liga.net з посиланням на дані Укренерго.

Ще 10 енергоблоків ТЕС подали заявки на аварійний ремонт.

Фото: biz.liga.net

Окрім того, згідно з даними Укренерго, з 4 до 11 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися на 6,5% до 666,6 тис. тонн.

Також запаси газового вугілля знизилися на 4,7% (до 511 тис. тонн) і антрацитового – на 12% (до 155,6 тис. тонн).

Водночас у порівнянні з 1 вересня запаси вугілля на складах ТЕС знизилися на 9,7%, а запаси газового вугілля навпаки збільшилися на 2,4%.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 3,9 раза менше вугілля, ніж має бути станом на 11 жовтня.

Нагадаємо, у серпні Міністерство енергетики затвердило новий графік накопичення вугілля для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей до початку опалювального сезону. Він передбачає, що на середину жовтня на складах має бути 3046,4 тис. тонн вугілля. Це вдвічі більше, ніж вимагалося раніше. Попередній план передбачав 1409,1 тис. тонн на складах ТЕС.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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