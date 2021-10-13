Путін: Росія готова продовжити транзит через ГТС України після 2024 року, але вона може "луснути"

"Там десятиліттями не ремонтувалась ГТС. Якщо тиск збільшити - вона лусне".

Президент Росії Володимир Путін назвав небезпечним суттєве збільшення транзиту газу через українські трубопроводи, тому що вони нібито сильно зношені, але підтвердив готовність продовжити чинний транзитний контракт після 2024 року.

Про це він сказав на енергетичному форумі в Москві.

"Ми збільшили постачання через ГТС України. Збільшення в цьому році понад наші контрактні зобов'язання по транзиту становитиме приблизно 10%. Там більше збільшувати-то не можна. Нам усі натякають: збільште іще постачання через Україну. Небезпечно збільшувати! Там десятиліттями не ремонтувалась ГТС. Якщо тиск збільшити - вона лусне взагалі, і Європа взагалі залишиться без цього маршруту. 80% зношеність обладнання", - заявив Путін.

Він додав, що газотранспортна система України будувалась під експорт в Європу газу з Уренгойського родовища газу, яке поступово виснажується. Росія зараз добуває газ північніше, і, за словами Путіна, їй вигідніше експортувати газ в обхід України.

"Цей маршрут на 2000 км коротший до наших основних споживачів у Європі, ніж маршрут через Україну. А значить дешевший", - сказав Путін.

Президент РФ заявив, що продовження транзиту російського газу через Україну після 2024 року буде залежати від того, чи ГТС буде приведено до "нормативного стану".

"Друге, ми повинні розуміти, скільки ми зможемо продати. Ми готові зберегти цей контракт, навіть збільшити. Але ми маємо розуміти, скільки ж у нас куплять", - сказав Путін.

"Кажіть, скільки ви купите, підписуйте контракти. Тоді ми зрозуміємо, скільки ми зможемо прокачати північним маршрутом, "Турецьким потоком", скільки можемо залишити і навіть добавити українським. Але коли Європа каже, що ми відходимо від вуглеводнів, але ви маєте після 2024 року качати невідомо скільки років через Україну... Ви в своєму розумі?", - додав Путін.

Нагадаємо, що за перші три квартали 2021 року транзит природного газу через ГТС України становив 32,7 млрд кубометрів, або майже на 20% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

З 1 жовтня припинився транзит газу через Україну в Угорщину.

У 2020 році транзит через Україну становив 55,8 млрд кубометрів, у 2019 році - 89,6 млрд кубометрів.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.