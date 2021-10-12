Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Чи буде війна між Китаєм і Тайванем
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Меркель запобігла вступу України до НАТО, - ексрадник канцлерки Німеччини
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Росія заявила про відсутність прогресу на переговорах з Нуланд
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
Надзвичайну ситуацію через ціни на газ оголосили на Одещині
МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков
МВС встановило всіх людей, з якими контактував у ніч смерті нардеп Поляков
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
У центрі Києва загорівся житловий будинок (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

"Нафтогаз" пропонує бюджетним установам середньострокові контракти на газ за фіксованою ціною

Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу.

"Нафтогаз" пропонує бюджетним установам середньострокові контракти на газ за фіксованою ціною
Фото: oilreview.kiev.ua

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним і релігійним організаціям середньострокові контакти з фіксованою ціною на газ - 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ - 16,8 грн).

Про це повідомляє пресслужба НАК.

"Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн). Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами компанії, контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 року) і передбачає фіксовану ціну, відсутність вимоги банківської гарантії та відтермінування платежу.

"Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - сказано у повідомленні.

Як повідомляли, надзвичайну ситуацію через ціни на газ учора оголосили на Закарпатті, Хмельниччині та Івано-Франківську. Сьогодні аналогічне рішення ухвалили також в Одеській області.

Протягом минулого тижня середня очікувана ціна закупівлі газу на тендерних процедурах виросла з 29 тис грн до 41 тис грн/тис куб м. Таким чином ціна втричі перевищила гарантовану "Нафтогазом" ціну газу у 13,66 грн/куб м.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також