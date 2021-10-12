"Нафтогаз" пропонує бюджетним установам середньострокові контракти на газ за фіксованою ціною

Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу.

НАК "Нафтогаз України" пропонує бюджетним і релігійним організаціям середньострокові контакти з фіксованою ціною на газ - 13,7 грн за кубометр (з урахуванням транспортування та ПДВ - 16,8 грн).

Про це повідомляє пресслужба НАК.

"Ми пропонуємо бюджетним та релігійним організаціям, а також установам, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, купити газ для виробництва тепла за ціною 13,7 за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн). Ця ціна більш ніж вдвічі нижча за поточну місячну спотову ціну газу", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами компанії, контракт укладається на термін 15 місяців (до кінця 2022 року) і передбачає фіксовану ціну, відсутність вимоги банківської гарантії та відтермінування платежу.

"Компанія не розраховує на отримання прибутку в межах цієї пропозиції. Але для нас вкрай важливо, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно і школи, лікарні та інші бюджетні установи, громади точно були з теплом", - сказано у повідомленні.

Як повідомляли, надзвичайну ситуацію через ціни на газ учора оголосили на Закарпатті, Хмельниччині та Івано-Франківську. Сьогодні аналогічне рішення ухвалили також в Одеській області.

Протягом минулого тижня середня очікувана ціна закупівлі газу на тендерних процедурах виросла з 29 тис грн до 41 тис грн/тис куб м. Таким чином ціна втричі перевищила гарантовану "Нафтогазом" ціну газу у 13,66 грн/куб м.