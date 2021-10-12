Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Хмельниччина слідом за Закарпаттям оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
ГоловнаЕкономікаФінанси

МВФ очікує уповільнення динаміки відновлення світової економіки

У новому прогнозі МВФ дещо зменшив показник глобального економічного зростання до 5,9% у 2021 році – порівняно з проміжним липневим оглядом, де він сягав 6%.

МВФ очікує уповільнення динаміки відновлення світової економіки
Фото: publika.md

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують уповільнення динаміки відновлення світової економіки цього року через стрімке поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Про це заявила головний економіст Фонду Гіта Гопінат, повідомляє "Укрінформ"

"Відновлення глобальної економіки триває, однак його динаміка послабилася через пандемію", - зауважила Гопінат під час презентації у вівторок останнього огляду МВФ "Перспективи світової економіки".

У новому прогнозі МВФ дещо зменшив показник глобального економічного зростання до 5,9% у 2021 році – порівняно з проміжним липневим оглядом, де він сягав 6%. Водночас очікування фахівців Фонду в 2022 році залишились незмінними – на рівні 4,9%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,5% порівняно з 4% у квітневому прогнозі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також