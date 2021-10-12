МВФ очікує уповільнення динаміки відновлення світової економіки

У новому прогнозі МВФ дещо зменшив показник глобального економічного зростання до 5,9% у 2021 році – порівняно з проміжним липневим оглядом, де він сягав 6%.

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) прогнозують уповільнення динаміки відновлення світової економіки цього року через стрімке поширення штаму коронавірусу "Дельта".

Про це заявила головний економіст Фонду Гіта Гопінат, повідомляє "Укрінформ".

"Відновлення глобальної економіки триває, однак його динаміка послабилася через пандемію", - зауважила Гопінат під час презентації у вівторок останнього огляду МВФ "Перспективи світової економіки".

У новому прогнозі МВФ дещо зменшив показник глобального економічного зростання до 5,9% у 2021 році – порівняно з проміжним липневим оглядом, де він сягав 6%. Водночас очікування фахівців Фонду в 2022 році залишились незмінними – на рівні 4,9%.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,5% порівняно з 4% у квітневому прогнозі.