МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році

Оцінку середньорічної інфляції підвищено з 7,9% до 9,5%.

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,5% порівняно з 4% у квітневому прогнозі.

По це свідчить Світовий економічний прогноз (WEO) фонду, оприлюднений у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, МВФ підвищив очікування зростання економіки України у 2022 році до 3,6%, тоді як раніше цей показник очікувався на рівні 3,4%.

Оцінку середньорічної інфляції в Україні 2021 року підвищено з 7,9% до 9,5%, наступного - з 6,8% до 7,1%.

Інфляція на кінець року, згідно з документом, у 2021-му досягне 10,2%, наступного року становитиме 6%.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт України в другому кварталі виріс на 5,7%.

Кабінет міністрів очікує зростання ВВП у 2021 році на 4,1%, а Національний банк - на 3,8%.