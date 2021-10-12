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МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році

Оцінку середньорічної інфляції підвищено з 7,9% до 9,5%.

МВФ погіршив оцінку зростання ВВП України у 2021 році
Фото: premiumtimesng.com

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання ВВП України в 2021 році до 3,5% порівняно з 4% у квітневому прогнозі.

По це свідчить Світовий економічний прогноз (WEO) фонду, оприлюднений у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, МВФ підвищив очікування зростання економіки України у 2022 році до 3,6%, тоді як раніше цей показник очікувався на рівні 3,4%.

Оцінку середньорічної інфляції в Україні 2021 року підвищено з 7,9% до 9,5%, наступного - з 6,8% до 7,1%.

Інфляція на кінець року, згідно з документом, у 2021-му досягне 10,2%, наступного року становитиме 6%.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт України в другому кварталі виріс на 5,7%.

Кабінет міністрів очікує зростання ВВП у 2021 році на 4,1%, а Національний банк - на 3,8%.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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