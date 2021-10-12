З "Кузні на Рибальському" стягнуть 47,3 млн гривень штрафу

Господарський суд Києва постановив стягнути з ПАТ "Завод "Кузня на Рибальському" 47,3 млн гривень за "зірваний ремонт" фрегата "Гетьман Сагайдачний".

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили, що в листопаді 2017 року між Міноборони та ПАТ уклали державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті, однак завод зобов'язання не виконав.

"Враховуючи, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів виконання робіт, Спеціалізована прокуратура Південного регіону звернулась до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій", – зазначили в Офісі генпрокурора.

У 2017 році "Кузня" виграла тендер на ремонт фрегата "Гетьман Сагайдачний".

"Кузня на Рибальському" (раніше – "Ленінська кузня") належала Петру Порошенку та Ігорю Кононенку. У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата – 20,1%.

Нагадаємо, 2 липня слідчі Держбюро розслідувань оголосили підозру трьом колишнім посадовим особам Міністерства оборони та голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" у межах розслідування справи щодо закупівлі військової техніки низької якості. За інформацією слідства, державі було завдано збитків на більш як 475 млн грн.

Адвокати Голови правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу в ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного та застосування щодо нього тортур.