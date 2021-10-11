Середня очікувана ціна закупівлі газу на тендерах виросла до 41 тис. грн за тисячу кубометрів

Середня очікувана ціна закупівлі газу на тендерних процедурах минулого тижня виросла з 29 тис грн до 41 тис грн/тис куб м. Таким чином ціна втричі перевищила гарантовану "Нафтогазом" ціну газу у 13,66 грн/куб м.

Про це повідомляє Telegram-канал "Монополіст".

Журналісти оприлюднили графіку, на якій представлено ріст середньої очікуваної ціни на газ в тендерних оголошеннях державних установ після підписання меморандуму з "Нафтогазом", яким їм було гарантовано газ по 13,66 грн/куб м.

Фото: "Монополіст"

Втім, як зазначають автори, цей меморандум не працює, оскільки за законом бюджетні установи зобов'язані укладати договори лише через проведення тендерів.

“Ці тендери вони проводять, але "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходить. Тому державний та комунальний сектор почали оголошувати тендери за ринковими цінами. З 1 по 8 жовтня середня очікувана ціна закупівлі газу виросла з 29 тис грн до 41 тис грн/тис. куб. м”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 30 вересня між Кабінетом Міністрів, НАК «Нафтогаз України», Офісом Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, Асоціацією міст України та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр).

Сьогодні Закарпатська обласна комісія з питань ТЕБ та НС оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру через брак газу для бюджетних установ.