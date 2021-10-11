Уряд затвердив грантові угоди для пришвидшення реалізації проєктів з енергоефективності

Уряд затвердив грантові Угоди з міжнародними фінансовими організаціями, які мають пришвидшити реалізацію спільного з Європейським інвестиційним банком проєкту «Енергоефективність громадських будівель». Співпраця дозволить термомодернізувати близько 1000 громадських будівель: дошкільні та середні навчальні заклади та заклади охорони здоров’я, а також об’єкти соціального, адміністративного і культурного призначення. Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він зазначив, що енергоефективність є пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону, зокрема.

«75% сум у платіжках в осінньо-зимовий період — це вартість теплопостачання. Україна споживає енергії приблизно на 30% більше, ніж країни Європи. Це потрібно змінювати, відтак, впровадження заходів з енергоефективності є на сьогодні пріоритетом роботи Уряду та Мінрегіону, зокрема. Цей шлях є світовим трендом і має стати трендом українським. Наша мета — досягти енергетичної незалежності у середньостроковій перспективі та створити потужний рушій для розвитку економіки», — наголосив Міністр Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов також зазначив, що окрім забезпечення можливостей фінансової підтримки заходів з енергоефективності, Мінрегіоном вдосконалюється відповідна нормативно-правова база.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту у 300 млн євро на комплексну термомодернізацію громадських будівель. Також Мінрегіоном було підписано нові угоди з ЄІБ та фондом «E5P» у межах проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Йдеться про надання гранту Україні у розмірі 4 млн євро від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), а також грантову технічну допомогу на суму 4 млн євро від Інвестиційної платформи сусідства ЄС (NIP).