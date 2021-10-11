НБУ відсудив у ексдепутата Клімова спорткомплекс "Люстдорф" в Одесі

Київський районний суд Одеси за позовом Національного банку стягнув спортивно-оздоровчий комплекс "Люстдорф", який належить колишньому власнику Імексбанку Леоніду Клімову, в рахунок погашення боргу на 309 млн гривень.

Про це Нацбанк повідомив на своєму сайті.

Рішення було ухвалене на минулому тижні, 6 жовтня.

У 2014 році Клімов, який на той момент був власником АТ "Імексбанк", уклав із Національним банком договори поруки та іпотеки, взявши на себе особисті зобов’язання з погашення заборгованості перед НБУ.

Борг стосується стабілізаційного кредиту, який було надано Імексбанку в листопаді 2014 року для підтримки ліквідності. НБУ виділив гроші на два роки за відсотковою ставкою в розмірі 21% річних, з погашенням кредиту і сплатою відсотків за користування ним.

Нацбанк стверджує, що Клімов не виконав взяті на себе зобов’язання за договором поруки, тому в січні 2016 року регулятор звернувся до суду. У листопаді 2020 року Одеський апеляційний суд ухвалив рішення про стягнення з Леоніда Клімова 309 млн грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за стабілізаційним кредитом.

Зараз Клімов оскаржує це рішення в касаційному суді.

Справа розглядається по другому колу. В 2016 році Приморський райсуд м. Одеси задовольнив позов НБУ, але Апеляційний суд Одеської області це рішення скасував. Потім у 2017 році Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував рішення судів обох інстанцій та направив позов на новий розгляд.

У січні 2015 року Імексбанк збанкрутував, а в травні того ж року його відправили на ліквідацію.

Клімов був найбільшим акціонером Імексбанку і до 2019 року - членом комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності.