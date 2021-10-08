Польща хоче співпрацювати з Україною в пошуках жертв НКВС СРСР

Йдеться про масове поховання жертв злочинів НКВС 1937-1938 років на так званому 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в Одесі.

Інститут національної пам'яті Польщі хоче співпрацювати з Україною в пошуках жертв НКВС СРСР на українській території.

Про це заявив заступник голови Інституту національної пам'яті Польщі, директор Пошуково-ідентифікаційного управління ІНП Кшиштоф Швагжік.

Як повідомляє Радіо Польща, Швагжік відвідав Україну в зв'язку з пошуковими роботами, розпочатими в серпні місцевою владою Одеси на місці масового поховання жертв злочинів НКВС 1937-1938 років на так званому 6-му кілометрі Овідіопольської дороги. У цьому районі виявлені 32 ями з останками убитих, зокрема останками поляків.

Кшиштоф Швагжік повідомив, що запропонував українцям спільно вести геологорозвідувальні роботи.

"Ми запропонували співпрацю - готовність наших експертів, археологів, антропологів і судмедекспертів туди виїхати. Нашу пропозицію зустріли з великим інтересом. Я не можу уявити щоб польська сторона не брала участі в пошуках останків поляків, убитих тут в 1930-х і 1940-х рр.", - сказав Кшиштоф Швагжік.

Архівні документи свідчать, що серед тисяч жертв, похованих на так званому 6-му кілометрі Овідіопольської дороги, є поляки, жертви сталінських злочинів 1937-1938 років і, ймовірно, поляки, які були вбиті або померли в місцевій в'язниці в наступні роки.

Згідно з дослідженням Інституту національної пам'яті Польщі, число жертв польської національності становить не менше 354 людей. Їх імена і прізвища встановлені серед майже 34 тис. осіб, заарештованих і розстріляних в Одесі.