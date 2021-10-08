Окупанти в Криму перевезли Джелялова до психіатричної лікарні

Адвокат підкреслив, що ніяких підстав для переведення його підзахисного немає.

Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, незаконно заарештованого в Криму минулого місяця, перемістили з СІЗО Сімферополя у 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні №1.

Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

Як зазначив захисник, в цьому відділенні проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо осіб, які утримуються під вартою на час слідства.

Полозов підкреслив, що ніяких підстав поміщати Джелялова в психіатричну лікарню немає.

"У такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо", - написав адвокат.

Сторона захисту оскаржить приміщення Джелялова в психіатричну лікарню, заявив Полозов.

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джелялова на два місяці.

ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне. Підтверджень такого підриву досі оприлюднено не було.

7 вересня ФСБ опублікувала відео з зізнаннями братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.