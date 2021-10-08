Охороннику Укрексімбанку повідомили про підозру у справі про напад на журналістів "Схем"

Прокуратура Києва повідомила про підозру третьому учаснику нападу на журналістів "Схем" в Укрексімбанку - співробітнику служби охорони.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми «Схеми», третій особі, а саме - працівнику охорони банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

"Крім того, повідомлено про нову підозру іншій службовій особі банку, яка раніше набула статус підозрюваного у даному провадженні. Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі (ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)", - додали в прокуратурі.

Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у голови Укрексімбанку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Пресслужба Укрексімбанку спочатку намагалася перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Однак, після того як було оприлюднене відео, яке змогли відновити журналісти, Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. Пізніше він вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

6 жовтня речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що у справі нападу на журналістів підготували дві підозри. 7 жовтня поліція вручила дві підозри керівництву банку. 8 жовтня також повідомлялося, що Мецгеру було оголошено про нову підозру.