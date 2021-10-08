Окупанти на Донбасі поранили українського бійця

Станом на 7:00 п’ятниці 8 жовтня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню російськими окупантами. Внаслідок обстрілу поранено українського військового.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Сьогодні ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Золотого-4, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості", - зазначають у штабі ООС.

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог шість разів порушив "тишу" на Донбасі, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Мар’їнки окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів. У бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.