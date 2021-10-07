Громадяни США втратили через неї 7,5 млн доларів.

Фото: gp.gov.ua

Федеральне бюро розслідувань разом з поліцією України виявили в Києві та Харкові два колцентри великої шахрайської групи, яку підозрюють в нанесенні збитків громадянам США на суму 7,5 млн доларів.

Про це повідомили у четвер, 7 жовтня, Офіс генерального прокурора і Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Кримінальну справу в Україні було почато за матеріалами ФБР.

В рамках розслідування правоохоронці встановили, що громадяни України можуть бути причетні функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми.

Вона полягала у діяльності спеціально створених торговельних платформ, що нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів. За допомогою програмного інтерфейсу вони імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів.

Співробітники колцентрів телефонували інвесторам, які хотіли вивести гроші, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг - 15% від загальної суми прибутку.

Після того, як гроші надходили, їх переказували на рахунки підконтрольних фірм та відмивали шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти. Акаунти потерпілих блокувалися.

Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, володіння іноземними мовами було обов’язковою умовою працевлаштування.

5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. У результаті, правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, вилучили комп’ютерну техніку, флешки, документацію, банківські картки та грошові кошти.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Справу розслідують за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, що кілька днів тому в Україні було затримано двох хакерів, які можуть бути причетними до угрупування REvil.