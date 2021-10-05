В Україні заарештували двох хакерів, яких підозрюють у зламі організацій в ЄС та США

Імена затриманих та способи їх операцій не розголошуються в інтересах слідства.

Минулого тижня американські та європейські правоохоронні органи заарештували в Україні двох людей, які нібито вимагали багатомільйонні викупи після злому європейських та американських організацій.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Європол.

За даними Європолу, ФБР та правоохоронні органи Франції та України координували операцію, в результаті якої були арештовані $375 тис. готівкою та два автомобілі класу люкс, а також заморожені $1,3 млн у криптовалютах.

За даними Європолу, двоє підозрюваних вимагали від потерпілих від 5 до 70 млн євро. Імена затриманих та способи їх операцій не розголошуються в інтересах слідства.

"Організована злочинна група підозрюється у скоєнні низки цілеспрямованих атак проти дуже великих промислових груп у Європі та Північній Америці з квітня 2020 року", - заявила речник Європолу Клер Жорж.

Згідно з заявою Європолу, до України прибули чотири співробітники ФБР, які допомагали координувати операцію. ФБР не відповіло на запит про коментар.

Марк Арена, генеральний директор корпорації Intel 471, що спеціалізується на кібербезпеці, зазначив, що, на його думку, двоє заарештованих були "афільованими особами", а не "основними операторами" відомої служби-здирника.

"Ряд суб'єктів використовують або використовували кілька служб-здирників, тому ми застерігаємо від пов’язування цієї дії з однією конкретною службою-здирником", - сказав Марк Арена.

Колишній слідчий з кіберзлочинності в голландській поліції Джон Фоккер заявив, що правоохоронним органам часто потрібні роки, щоб "створити надійну справу" проти угруповань.

"Україна виявила бажання і здатність заарештовувати злочинців-здирників на своїй території - це те, що було значною проблемою для Росії", - сказав Фоккер.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що близько 200 американських компаній постраждали від масштабної атаки програм-вимагачів. злом був націлений на ІТ-компанію “Kaseya” з Флориди, а потім поширився корпоративними мережами, що використовують її програмне забезпечення.

Під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден закликав РФ вживати заходів проти хакерів, які використовують віруси-вимагачі.