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Чотирьом молодикам повідомили про підозру у вбивстві поліцейського у Чернігові

Троє із чотирьох затриманих - неповнолітні.

Чотирьом молодикам повідомили про підозру у вбивстві поліцейського у Чернігові

Чотирьом особам, яких затримали 2 жовтня після нападу на поліцейських у чернігівському супермаркеті, повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Про це заявив керівник Чернігівської окружної прокуратури області Павло Герасименко, передає Суспільне.

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб", - повідомив Герасименко.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодих людей напала на двох поліцейських, один із яких загинув на місці. Інцидент стався в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

У поліції повідомляли про затримання шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події. За даними Герасименка, затримали чотирьох осіб, троє з яких - неповнолітні.

Генеральний директор обласної лікарні, до якої госпіталізовано пораненого поліцейського, його стан коментувати відмовився ,посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці “Чернігів оперативний” у Facebook родичка правоохоронця Ольга Савон повідомила, що наразі потерпілий у важкому стані.

Прощання із загиблим поліцейським, 30-річним Артуром Єрохіним, відбудеться завтра, повідомила у Facebook його дружина Вероніка Єрохіна.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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