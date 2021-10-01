Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
"Газпром" припинив транзит газу в Угорщину через Україну
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
ГоловнаПраво

В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів

Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали по 850 грн штрафу.

В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів
Фото: Цензор

Жовківський районний суд Львівської області 28 вересня виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею, повідомляє ZAXID.NET.

Як зазначається, мешканець села Бабче Івано-Франківської області знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, звантажив його на комп’ютер і за допомогою спеціальної програми вніс туди свої дані та дані свого сина. Він також підробив підпис лікаря на цих сертифікатах.

15 вересня чоловік намагався перетнути кордон до Польщі у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" і показав прикордонникам підроблений COVID-сертифікат. Працівники прикордонслужби виявили підробку. Чоловіка затримали.

"Суддя Руслан Зеліско 28 вересня визнав Анатолія Іванцюка винним у підробленні документів і призначив йому покарання у вигляді 850 грн штрафу", - сказано в повідомленні.

Того ж дня, 28 вересня, інший суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський розглянув схожу справу про підробку ковід-сертифіката працівницею АЗС "БРСМ" у Хмельницькому. Жінка також завантажила з інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer з реквізитами медичного закладу "Мірамед", внесла туди свої дані та підробила підпис лікаря.

Її затримали під час перетину кордону з підробленим сертифікатом у ПП "Рава-Руська-Гребенне" 11 вересня. 28 вересня Жовківський райсуд оштрафував Альону Михалюк також на 850 грн.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також