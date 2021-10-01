В Україні винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів

Жовківський районний суд Львівської області 28 вересня виніс перші в Україні вироки за підробку сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею, повідомляє ZAXID.NET.

Як зазначається, мешканець села Бабче Івано-Франківської області знайшов в інтернеті бланк про щеплення вакциною Pfizer з реквізитами Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, звантажив його на комп’ютер і за допомогою спеціальної програми вніс туди свої дані та дані свого сина. Він також підробив підпис лікаря на цих сертифікатах.

15 вересня чоловік намагався перетнути кордон до Польщі у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне" і показав прикордонникам підроблений COVID-сертифікат. Працівники прикордонслужби виявили підробку. Чоловіка затримали.

"Суддя Руслан Зеліско 28 вересня визнав Анатолія Іванцюка винним у підробленні документів і призначив йому покарання у вигляді 850 грн штрафу", - сказано в повідомленні.

Того ж дня, 28 вересня, інший суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський розглянув схожу справу про підробку ковід-сертифіката працівницею АЗС "БРСМ" у Хмельницькому. Жінка також завантажила з інтернету сертифікат про вакцинацію препаратом Pfizer з реквізитами медичного закладу "Мірамед", внесла туди свої дані та підробила підпис лікаря.

Її затримали під час перетину кордону з підробленим сертифікатом у ПП "Рава-Руська-Гребенне" 11 вересня. 28 вересня Жовківський райсуд оштрафував Альону Михалюк також на 850 грн.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.