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ОАСК відреагував на грошове стягнення Вовку

У суді вважають, що таке рішення було ухвалене незаконно.

ОАСК відреагував на грошове стягнення Вовку
ОАСК
Фото: unn.com.ua

Пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оприлюднила заяву у відповідь на рішення Вищого антикорупційного суду накласти грошове стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.

Відповідна заява оприлюднена на сайті ВАКС.

"Сьогодні у ЗМІ була розміщена інформація, що Вищий антикорупційний суд начебто наклав на голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка штраф у розмірі 4540 грн. Зауважимо, що голова ОАСК неодноразово заявляв, що відповідно до закону, він не має статусу підозрюваного у справі щодо якої його нібито викликали", - наголосили у суді. 

У пресслужбі ВАКС зазначили, що "це не лише його особиста позиція, але й позиція українського суду, Вищої ради правосуддя, Офісу Генерального прокурора України і найголовніше – позиція українського закону". 

"Напевно, що у ВАКС і НАБУ свій особливий закон, своя правосвідомість і правозастосування, або вони вчились не в українських вишах. А можливо, ці особи країну проживання переплутали, або послуговуються якимись  директивами чи меморандумами", - повідомили у суді.

"Зауважимо, що деяким особам рано чи пізно український закон доведеться прочитати і виконати, а найголовніше – відповідати за його систематичне ігнорування", - додали у пресслужбі суду.

Раніше сьогодні стало відомо, що ВАКС наклав грошове стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка у розмірі 4 540 гривень. Речниця антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк пояснила, що грошове стягнення пов'язане з постійною неявкою до суду.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще кілька суддів є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована в 2019 році. Там на записах Вовк обговорює як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

У 2020 році Національне антикорупційне бюро оголосило Вовка в розшук у зв'язку з систематичним ігноруванням повісток від органу досудового розслідування і слідчого судді, а також неявкою для участі у допиті та інших процесуальних дій. 

У березні 2021 року НАБУ завершило досудове розслідування щодо участі суддів Окружного адміністративного суду у злочинній організації та зловживанні впливом. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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