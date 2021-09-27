Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, які змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно надавала держава.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого", - сказано в повідомленні.

За даними СБУ, шахраї "списували" отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни.

"Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року", - додали у спецслужбі.

Під час обшуків, які проводили в підозрюваних медиків і в аптеках, вилучили майже пів мільйона гривень готівки, чергову партію готових до "збуту" ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в середині лютого в Україні з’явився сервіс "Ліки для онкохворих - Підпишись на життя", який допомагає онкохворим отримати призначені препарати безоплатно. Розробником сервісу є громадська організація "Ліки Контроль".

У червні в Україні розпочав роботу чат-бот для онкохворих "Лікуйся".