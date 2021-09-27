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На Житомирщині СБУ викрила медиків, які змушували онкохворих купувати "безкоштовні препарати"

Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року.

Служба безпеки України викрила медиків Житомирського обласного онкологічного диспансеру, які змушували онкохворих купувати дороговартісні ліки в аптеках, хоча медикаменти їм безкоштовно надавала держава.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"За наявною інформацією, організував протиправну діяльність завідувач одного з відділень онкоцентру спільно зі своїм колегою. Медики призначали онкохворим лікування, а дороговартісні ліки пропонували купувати в аптеках – це при тому, що дані медикаменти вони безкоштовно отримували від держави на кожного хворого", - сказано в повідомленні.

За даними СБУ, шахраї "списували" отримані ліки і продавали їх приватним аптекам за пів ціни.

"Препарати збували у декількох обласних центрах. Схема діяла щонайменше впродовж останніх пів року", - додали у спецслужбі.

Під час обшуків, які проводили в підозрюваних медиків і в аптеках, вилучили майже пів мільйона гривень готівки, чергову партію готових до "збуту" ліків (50 упаковок дороговартісного медпрепарату).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в середині лютого в Україні з’явився сервіс "Ліки для онкохворих - Підпишись на життя", який допомагає онкохворим отримати призначені препарати безоплатно. Розробником сервісу є громадська організація "Ліки Контроль".

У червні в Україні розпочав роботу чат-бот для онкохворих "Лікуйся".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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