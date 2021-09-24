Україна передасть в Інтерпол дані про сотні росіян, які воювали на Донбасі

Докази про ймовірну причетність цих людей до злочинів на Донбасі "допомогли зібрати, зокрема, наші розвідники".

Тимчасова слідча комісія (ТСК) у справі найманців ПВК "Вагнера" має намір підготувати і передати в Інтерпол та інші міжнародні організації дані про сотні росіян, які, ймовірно, мають відношення до російської агресії на сході України.

Про це заявила її голова Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає "Інтерфакс-Україна".

"З нового, того, що обробляється. Вся та база даних, а за даними оперативного документування, багато хто з тих людей причетні до діяльності, до безпосередньої участі в агресії Російської Федерації на сході України ... Зараз ми обговорюємо з відповідними органами можливість передачі даних не про 30 людей, не про 40, а про сотні в міжнародні інстанції, в Інтерпол", - сказала Безугла на брифінгу в п'ятницю ввечері.

За її словами, докази про ймовірну причетність цих людей до злочинів на Донбасі "допомогли зібрати, зокрема, наші розвідники", а тому тимчасова слідча комісія ВР "бере на себе місію для організації і передачі" в Інтерпол даних про ці "сотні різних росіян".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію заперечили.

10 вересня Безугла повідомила, що ТСК дійшла до висновку, що безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК Вагнера в Україні не було. Натомість проводився "спеціальний розвідувальний захід".

14 вересня засідання ТСК не відбулося через відсутність кворуму. На ньому Бурба мав надати інформацію у справі організації спеціального заходу щодо затримання 33-х бойовиків ПВК "Вагнер".