ВАКС відсторонив від посади заступника голови АРМА ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив до 22 листопада термін дії відсторонення від посади заступника голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка, якого підозрюють у заволодінні 400 тис. доларів, переданих в управління АРМА.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"22 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив ще на 2 місяці строк відсторонення від займаної посади заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Строк дії ухвали – до 22 листопада 2021 року включно", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 29 липня в.о. голови Нацагентства повернення активів Віталій Сигидин та його заступник Володимир Павленко отримали домашній арешт у справі за підозрою в розтраті майна в особливо великих розмірах. Обох суд також відсторонив від посад до 24 вересня.

Їм закидають заволодіння майже 400 тис. доларів, які були визнані речовими доказами у ряді кримінальних проваджень і перебували в управління АРМА. Гроші на підставі підроблених судових рішень переказали на банківські рахунки третіх осіб.