Судді з Мукачева дали 7 років з конфіскацією майна за хабар у 2 тисячі гривень

Його спільника засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Суддю Мукачівського міськрайонного суду засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар у 2 тисячі гривень. Йому також заборонено обіймати певні посади протягом 3 років.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, такий вирок винесла колегія суддів Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, у вересні 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду за посередництва начальника юридичного відділу одержав 2 тис. гривень хабара від громадянина за ухвалення на його користь судового рішення у справі за адмінпозовом останнього до Управління соцзахисту населення Мукачівської РДА.

“Суд, зваживши на докази, зібрані детективами НАБУ в ході досудового розслідування, підтримав позицію прокурорів САП та визнав вказаних осіб винуватими за ч. 3 ст. 368 КК України”, - йдеться у повідомленні.

За вироком суду судді призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади визначені у п.п. "ґ" п. 1 с. 1 ЗУ "Про запобігання корупції" протягом 3 років.

Його спільника засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Нагадаємо, колишнього голову районного суду Тернопільської області засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна за хабар у 2 тисяч доларів.