У службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм "відступні".

Оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області разом з чотирма колегами створив злочинне угруповання, яке вибивало з людей зізнання у злочинах, які вони не скоювали, а також фінансові кошти.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Оперативники зафіксували випадки, коли для покращення власної статистики поліцейські застосовували силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали. Але частіше перевертні у погонах доставляли затриманих до управління поліції і там "вибивали" з них кошти.

За даними слідства, у службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм "відступні".

"В одному з епізодів затриманому чоловіку одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря. Якщо ж у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші. Також пропонували оформити швидкий кредит в інтернет-мережі. Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що п’ятеро поліцейських підозрюються у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.