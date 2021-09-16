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У Кагарлицькому відділку поліції з’явилися камери, а з поліціянтами працюють психологи

Новий начальник відділку пишається психологічним кліматом у колективі.

У Кагарлицькому відділку поліції з’явилися камери, а з поліціянтами працюють психологи
Начальник Кагарлицької поліції Вадим Бандура
Фото: hromadske.ua

У Кагарлицькому відділку поліції з’явилися камери. Ще минулого року там було лише дві камери - при вході до будівлі та у коридорі на другому поверсі.

Після розслідування систематичних катувань і обвинувачення п’ятьох співробітників відділку у Кагарлику призначили нового начальника поліції Вадима Бандуру. Він показав LB.ua, що зараз у відділку вісім камер, і вони дозволяють простежити рух будівлею. Картинка виводиться на монітори у кабінеті начальника відділку. Ще шість камер поки що не розпаковані. Їх планують поставити зовні - по периметру будівлі. 

Водночас Вадим Бандура повідомив, що система відеофіксації Custody Records, яку обіцяло керівництво МВС і Нацполіції, у відділку ще не запрацювала. 

Новий начальник поліції Кагарлика підкреслив, що тепер співробітникам відділку заборонено спілкуватися з громадянами в кабінетах - прийом дозволений лише у спеціальній кімнаті з прозорими стінами та камерою на першому поверсі.

"Якщо є людина, яка хоче спілкуватися особисто, якщо є раніше судимі, яким потрібно зняти відбитки, тоді дільничний з ним йде. Але весь маршрут проглядається", - зазначив він.

Також Бандура сказав, що пишається психологічним кліматом у колективі. Щомісяця протягом року до відділку приїздять психологи, каже він, і з кожним разом атмосфера всередині колективу стає кращою. 

Начальник місцевої поліції стверджує, що кожен працівник відділку переніс дуже багато негативу і критика зачепила не лише поліціянтів, обвинувачених у катуваннях, а й людей, які на неї не заслуговують. Тому одним зі своїх ключових завдань новий керівник вважає відновлення репутації поліціянтів, які продовжують працювати.

Ярослава ВольвачЯрослава Вольвач, журналістка
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