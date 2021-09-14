Верховний Суд звернувся до СБУ по роз’яснення у справі про закриття "каналів Медведчука"

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справ щодо застосування санкцій до ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР".

Про це повідомляє Верховний суд.

14 вересня поточного року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду продовжив розгляд справ № 9901/45/21 та № 9901/54/21 за позовами ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» і ТОВ «ТВ ВИБІР» відповідно. У них оскаржений Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"», відповідно до якого застосовано санкції до позивачів.

"У процесі судових засідань колегія суддів постановила протокольні ухвали, якими доручила Службі безпеки України, яка є установою-розробником документів з грифом «Для службового користування», повторно вирішити питання про ознайомлення представників позивачів із цими документами та надати Суду письмову відповідь щодо цього питання (відповідно до п. 84 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої Постановою КМУ № 736 від 19 жовтня 2016 року)", - йдеться у повідомленні.

Також суд повідомив, що на виконання ухвал, постановлених під час попередніх засідань у цих справах, позивач, Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надали додаткові пояснення щодо справи.

"Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своїх поясненнях зазначила, що телеканалами на момент застосування до них санкцій було припинено мовлення через відмову в продовженні ліцензій, термін дії яких збіг за 1,5 року до застосування санкцій. У зв’язку із цим Суд попросив СБУ, як ініціатора санкцій, надати додаткові роз’яснення, а саме: яким чином товариства були позбавлені права здійснювати ту діяльність, яку на той час уже не здійснювали, і через які дії, вчинені позивачем, до них застосовано санкції", - зазначили у ВС.

Також суд попросив позивачів роз’яснити, до яких наслідків призвела кожна санкція, застосована до товариств.

Під час судових засідань були заслухані пояснення представника позивачів. У судових засіданнях оголошена перерва.

Суд продовжить розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" 1 листопада, а справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР" – 8 листопада.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти депутата Верховної Ради Тараса Козака (пов'язаний з Віктором Медведчуком) та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.