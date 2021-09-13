Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
ГоловнаПраво

Виконавча служба отримала дані власників авто, які ховаються від стягнення, - Малюська

Поки виконавча служба отримала доступ до інформації про перебування таких автомобілів тільки в Києві.

Виконавча служба отримала дані власників авто, які ховаються від стягнення, - Малюська
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Виконавча служба України завдяки цифровізації збільшила свої можливості, зокрема, щодо реалізації автомобілів, чиї власники ховаються від стягнення.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці автомобілі блокуються, евакуюються і виставляються на продаж. Ми недавно продали "Мазератті", "Мерседес" Х класу", - сказав Малюська в кулуарах конференції YES Brainstorming в Києві.

Він уточнив, що поки виконавча служба отримала доступ до інформації про перебування таких автомобілів в Києві.

Нагадаємо, раніше Денис Малюська запропонував зібрати глав українських ключових медіа і дізнатися, чи дають вони своїм працівникам заробітну плату в конвертах, переводячи свій бізнес у тінь.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також