Виконавча служба отримала дані власників авто, які ховаються від стягнення, - Малюська

Поки виконавча служба отримала доступ до інформації про перебування таких автомобілів тільки в Києві.

Виконавча служба України завдяки цифровізації збільшила свої можливості, зокрема, щодо реалізації автомобілів, чиї власники ховаються від стягнення.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці автомобілі блокуються, евакуюються і виставляються на продаж. Ми недавно продали "Мазератті", "Мерседес" Х класу", - сказав Малюська в кулуарах конференції YES Brainstorming в Києві.

Він уточнив, що поки виконавча служба отримала доступ до інформації про перебування таких автомобілів в Києві.

Нагадаємо, раніше Денис Малюська запропонував зібрати глав українських ключових медіа і дізнатися, чи дають вони своїм працівникам заробітну плату в конвертах, переводячи свій бізнес у тінь.