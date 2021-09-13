Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
Під Києвом знайшли тіло судді Печерського райсуду Віталія Писанця, – ЗМІ
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
На Харківщині потонув мікробус з людьми всередині
ГоловнаПраво

Колишнього керівника Чорноморського пароплавства судитимуть за продаж пансіонату в Аркадії

На місці пансіонату побудували багатоквартирний будинок преміум-класу.

Колишнього керівника Чорноморського пароплавства судитимуть за продаж пансіонату в Аркадії
Пансіонат до знесення
Фото: Google Maps

Національна поліція та Офіс генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт проти колишнього керуючого санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство". Його судитимуть за продаж пансіонату ветеранів флоту в курортній зоні Одеси за заниженою вартістю.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Обвинувачений, діючи за попередньою змовою групою осіб та поза межами процедури санації, здійснив незаконний продаж майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» за заниженою вартістю. Зокрема, він реалізував будівлю пансіонату ветеранів флоту в м. Одеса, не врахувавши вартість земельної ділянки, на якій він розташований. Внаслідок таких протиправних дій державі заподіяно понад 17 млн грн збитків", - йдеться на сайті прокуратури.

Пансіонат знаходився на вулиці Каманіна, 20. Зараз на його місці побудовано шестиповерховий будинок преміум-класу, де однокімнатна квартира коштує від 2 млн гривень.

Дії обвинуваченого кваліфікували як зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України). Його імені в повідомленні немає, але з 2016 до травня 2021 року керуючим санацією ЧМП був Євген Лахненко.

За часів СРСР Чорноморське пароплавство мало флот із 400 суден. У 1990-х більшість кораблів передали офшорним компаніям або продали на аукціонах за борги.

У 2003 році Господарський суд Одеської області почав справу про банкрутство ЧМП, а в лютому 2006 року за рішенням кредиторів компанії розпочалася процедура санації.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також