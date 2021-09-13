Колишнього керівника Чорноморського пароплавства судитимуть за продаж пансіонату в Аркадії

Національна поліція та Офіс генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт проти колишнього керуючого санацією Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство". Його судитимуть за продаж пансіонату ветеранів флоту в курортній зоні Одеси за заниженою вартістю.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Обвинувачений, діючи за попередньою змовою групою осіб та поза межами процедури санації, здійснив незаконний продаж майна Державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» за заниженою вартістю. Зокрема, він реалізував будівлю пансіонату ветеранів флоту в м. Одеса, не врахувавши вартість земельної ділянки, на якій він розташований. Внаслідок таких протиправних дій державі заподіяно понад 17 млн грн збитків", - йдеться на сайті прокуратури.

Пансіонат знаходився на вулиці Каманіна, 20. Зараз на його місці побудовано шестиповерховий будинок преміум-класу, де однокімнатна квартира коштує від 2 млн гривень.

Дії обвинуваченого кваліфікували як зловживання повноваженнями (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України). Його імені в повідомленні немає, але з 2016 до травня 2021 року керуючим санацією ЧМП був Євген Лахненко.

За часів СРСР Чорноморське пароплавство мало флот із 400 суден. У 1990-х більшість кораблів передали офшорним компаніям або продали на аукціонах за борги.

У 2003 році Господарський суд Одеської області почав справу про банкрутство ЧМП, а в лютому 2006 року за рішенням кредиторів компанії розпочалася процедура санації.