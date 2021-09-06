За легендою навчань, "злочинець" зачепився за автозак знизу і виїхав таким чином за межі ізолятора.

Охоронці одеського слідчого ізолятора, поліцейські та бійці Національної гвардії провели навчання "Буря-3", під час яких вони шукали умовного ув'язненого, який утік.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За легендою навчань, "злочинець" зачепився за автозак знизу, виїхав таким чином за межі ізолятора та втік на перехресті Артилерійській та Люстдорфської вулиць.

Фото: dumskaya.net

Після того як тюремники виявили недостачу, орієнтування на втікача передали поліції та Нацгвардії. Далі патрулі із службовими собаками почали пошуки в районі ймовірної втечі – на автостанціях і залізничному вокзалі, а також за адресами, де міг ховатися фігурант.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Зазначається, що приблизно за годину службові собаки взяли слід, а вже через п'ять хвилин чоловіка вдалося затримати.

Фото: dumskaya.net

Нагадаємо, раніше в Одесі грабіжники відібрали в перехожого торбу з грошима і, тікаючи, випадково забігли в відділок поліції.

У листопаді минулого року в Одесі зі службового автомобіля поліції втік чоловік, засуджений за крадіжку, поєднану з проникненням в приміщення.