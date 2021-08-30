В Одесу з київського аеропорту "Бориспіль" рятувальники Київської та Одеської областей доставили 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

Про це повідомляє пресслужба головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

"Серед евакуйованих людей 48 дорослих, 85 дітей, найменшій дитині 7 днів, яка народилась в аеропорту Кабула, коли її мати очікувала евакуації. Найстаршій евакуйованій 85 років, і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми", - сказано в повідомленні.

Двом дорослим надали медичну допомогу та госпіталізували співробітники швидкої допомоги. Всім евакуйованим зроблено тест на наявність коронавірусної інфекції. Захворілих не виявлено.

Фото: facebook.com/dms.Odesa

Фото: facebook.com/dms.Odesa

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що евакуйовані в Україну 65 громадян Афганістану попросили про статус біженця.

Нагадаємо, в аеропорту “Бориспіль” прикордонники у суботу, 28 серпня оформили пасажирів трьох евакуаційних рейсів з Афганістану.

На бортах літаків прибули українці та іноземці, котрі потребували допомоги.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що всіх українців, яких хотіли евакуюватися, вивезли з Афганістану.

З початку загострення в Афганістані до України евакуювали понад 650 осіб.