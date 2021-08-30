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Цього року до школи підуть майже вдвічі більше першокласників, ніж одинадцятикласників

До першого класу зараховано понад 400 тисяч першокласників.

Цього року до школи підуть майже вдвічі більше першокласників, ніж одинадцятикласників
Фото: Макс Требухов

Цього року першого вересня до школи підуть майже вдвічі більше першокласників, ніж одинадцятикласників.

Про це пише ZN.UA з посиланням на дані Міністерства освіти і науки.

"За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, до 1 класу у цьому році вже зараховано 408 тис. дітей. У 2017/2018 навчальному році в 1 класі навчалися 424,7 тис. учнів; в 2018/2019 – 454,9 тис. учнів; у 2019/2020 – 434,4 тис. учнів; у 2020/2021 – 419,4 тис. учнів", - повідомили у міністерстві.

За інформацією МОН, прогнозована кількість учнів 11 класу у 2021/2022 навчальному році – 219 тис. осіб. У 2017/2018 навчальному році в 11 класі навчалися 184,9 тис. учнів; у 2018/2019 – 187,7 тис. учнів; у 2019/2020 – 210,9 тис. учнів; у 2020/2021 – 220,3 тис. учнів.

Нагадаємо, що з 2018-го року до перших класів дітей приймають за пропискою.

Як повідомляли, з цього навчального року в українських школах почнуть видавати електронні свідоцтва про закінчення початкової освіти.

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