Цього року до школи підуть майже вдвічі більше першокласників, ніж одинадцятикласників

Цього року першого вересня до школи підуть майже вдвічі більше першокласників, ніж одинадцятикласників.

Про це пише ZN.UA з посиланням на дані Міністерства освіти і науки.

"За оперативною інформацією місцевих органів управління у сфері освіти, до 1 класу у цьому році вже зараховано 408 тис. дітей. У 2017/2018 навчальному році в 1 класі навчалися 424,7 тис. учнів; в 2018/2019 – 454,9 тис. учнів; у 2019/2020 – 434,4 тис. учнів; у 2020/2021 – 419,4 тис. учнів", - повідомили у міністерстві.

За інформацією МОН, прогнозована кількість учнів 11 класу у 2021/2022 навчальному році – 219 тис. осіб. У 2017/2018 навчальному році в 11 класі навчалися 184,9 тис. учнів; у 2018/2019 – 187,7 тис. учнів; у 2019/2020 – 210,9 тис. учнів; у 2020/2021 – 220,3 тис. учнів.

Нагадаємо, що з 2018-го року до перших класів дітей приймають за пропискою.

Як повідомляли, з цього навчального року в українських школах почнуть видавати електронні свідоцтва про закінчення початкової освіти.